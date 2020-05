Ravello. Nicola Amato: “Circa 400.000 lavoratori invisibili, a termine o stagionali, cui l’Inps non ha riconosciuto il bonus di 600 euro”

Condividiamo il post di Nicola Amato di Ravello, pubblicato sulla sua pagina Facebook.

400.000 LAVORATORI INVISIBILI

Nel momento in cui riconosciamo diritti ai lavoratori, anche stranieri, non in regola, adottando apposito DM, viene sempre più alla ribalta la situazione dei circa 400.000 lavoratori a termine o stagionali cui l’INPS non ha riconosciuto il bonus di 600 euro. Lavoratori fantasmi che non solo hanno pagato le tasse e i contributi, ma che hanno pure percepito la NASPI (sebbene per un tempo ridotto del 50% rispetto al lavoro effettivo) e che oggi risultano sconosciuti alle istituzioni Trattasi di lavoratori degli alberghi, dei pubblici esercizi, dei commessi di negozio, dei dipendenti del settore trasporti pubblici non di linea, dei lavoratori delle agenzie, etc. tutti operanti nel settore turistico e con contratti a termine o cd stagionali.

Questa mattina ad Amalfi si è tenuta una manifestazione pubblica per richiamare l’attenzione del governo su questo grave problema che è innanzitutto di eguaglianza rispetto ai tanti lavoratori, e non, che hanno beneficiato dei bonus governativi e regionali, ma anche di civiltà.

Il rebus dei codici e delle caselle non barrate deve passare necessariamente e con urgenza al governo, ovvero al ministero competente per una pronuncia che risolva una volta per tutte la questione. Oggi si è parlato di diritti e di dignità che viene dal lavoro, ma senza un concorso economico, in questa fase di crisi e di incertezze per il futuro lavorativo, quale dignità potremmo immaginare per le famiglie se non un crescente disagio sociale.

Agli organizzatori va il plauso, la vicinanza e il sostegno di tutti, oltre al consiglio di rappresentare al Capo della Stato lo stallo interpretativo.