Ravello. Ecco le mascherine dalla Regione: nei prossimi giorni la consegna con la P.A. Millenium Amalfi

Ravello, Costiera amalfitana. Arrivano le tanto ricercate mascherine da parte della Regione Campania, che saranno distribuite nei prossimi giorni grazie al prezioso sostegno della protezione civile. Ecco il comunicato dell’amministrazione ravellese:

NUOVA DISTRIBUZIONE DI MASCHERINE SUL TERRITORIO COMUNALE

Ieri pomeriggio anche il Comune di #Ravello ha ricevuto le mascherine da parte della Regione Campania che nei prossimi giorni saranno consegnate a tutti i cittadini dai volontari del Centro Operativo Comunale.

Ringraziamo la P.A. Millenium Amalfi onlus per il supporto che continua a dare al nostro territorio.

Si ricorda che con l’Ordinanza Sindacale n.16 del 6 aprile u.s., è fatto divieto di circolare per strada e di recarsi all’interno degli esercizi commerciali e nei luoghi pubblici senza indossare una mascherina protettiva.

Si ricorda inoltre che, in caso di inottemperanza, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 ad Euro 500, ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs 267/2000.