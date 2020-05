Ravello, la toccata e fuga di De Luca in una città deserta -FOTO

Arriva il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Ravello. Come ampiamente documentato dalla nostra redazione, con queste foto esclusive, De Luca è arrivato in Costiera Amalfitana, ma appare da subito evidente che qualcosa stoni.

Il governatore, arrivato per promuovere l’evento dedicato a Wagner, protagonista la ballerina Eleonora Abbagnato, ha parlato di come la ripartenza della Regione parta proprio da Ravello, da questo evento particolare e sicuramente affascinante.

Lascia, però, riflettere il fatto che Ravello, questa mattina, fosse praticamente deserta, o meglio, la maggior parte delle attività e dei ristoranti erano chiusi. Insomma, De Luca parla di ripartire, che la Campania debba ripartire da Ravello, quando ancora non sono riattivate la maggior parte delle attività? Per carità, evento di questo tipo sono sempre positivi, ma forse in questo particolare momento che sta vivendo l’intera Nazione, si poteva aspettare, aspettare di risolvere i problemi di centinaia e centinaia di imprenditori, i quali attendono ancora di sapere la fine che faranno.