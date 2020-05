Ravello, la supplica a San Pantaleone del sindaco Di Martino

Il Sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, in conclusione della funzione liturgica, ha elevato a nome di tutta la cittadinanza Ravellese, la Supplica a San Pantaleone Medico e Martire, Patrono della Città di Ravello, nel giorno della Festa della Traslazione della Reliquia del Suo Sangue.

Nelle parole della supplica, il primo cittadino chiede al Santo di Nicomedia di intercedere presso il Signore, per proteggere i ravellesi, di consigliare i politici in questo momento delicato, ma soprattutto ha ricordato in questa particolare celebrazione del Santo Medico, il fondamentale ruolo svolto dai medici e operatori sanitari in tutte le strutture per questa emergenza.

Di Martino poi ha inviato un saluto a Giovanni Amato e ai cittadini di Magherno, ravellese che sta amministrando il comune nel pavese, estendendo la propria vicinanza a tutti i cittadini di Ravello che in questo momento sono lontani dal proprio paese nativo. Poi ha parlato del vigore che è stato dettato dai tempi della pandemia, tema affrontato da Don Angelo Mansi: “Mi rendevo conto che bisognava comprimere la libertà dei cittadini – ha detto il sindaco – ma c’era un valore più alto da salvaguardare, la loro salute”.