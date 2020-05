Ravello. Incontro tra sindaco e presidente Ausino per l’attivazione di uno sportello d’utenza.

Il Sindaco ha inoltrato al Presidente dell’ Ausino Spa la richiesta per l’attivazione di uno sportello per l’utenza presso il Comune di Ravello

Oggetto: Richiesta attivazione sportello per l’utenza.

Egregio Presidente,

ancora una volta, devo necessariamente farmi portavoce ed interprete delle numerose segnalazioni e proteste che ricevo quasi quotidianamente dai miei Concittadini per la mancanza a Ravello di uno sportello a servizio dell’utenza di Codesta Società.

Il disbrigo delle pratiche per via telematica, non riesce purtroppo a soddisfare compiutamente le esigenze di un’utenza troppo spesso non agile o esperta nell’utilizzo delle tecnologie informatiche.

Nell’ottica dello spirito di collaborazione con Codesta spettabile Società e del rendere meno problematica ai cittadini la fruizione del Vs. servizio, confermo nuovamente, come già fatto qualche tempo fa, la piena disponibilità di questo Ente all’individuazione di un ambiente idoneo all’accoglienza degli utenti e del personale preposto dell’Ausino presso gli Uffici comunali di Via San Giovanni del Toro, 1.

Sarebbe opportuno prevedere uno sportello attivo con cadenza almeno quindicinale.

Confidando in un celere riscontro e in un intervento risolutore, Le porgo i miei più cordiali saluti.