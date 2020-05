Ravello, ecco gli ospiti del Wagner Day: dall’Abbagnato ad Alessandro Preziosi

Prende rapidamente forma il Wagner Day, con le celebrazioni del 140esimo anniversario del passaggio a Ravello di Richard Wagner. Dopo i lavori che svolti dal Consiglio d’Indirizzo della Fondazione Ravello in videoconferenza, il Maestro Alessio Vlad ha esposto l’idea progettuale sull’evento, che prevede un omaggio multidisciplinare al genio di Lipsia.

Con il Maestro Vlad, molto legato ai luoghi e la storia della Città della Musica, c’è stata la convergenza sui protagonisti del Wagner Day, che si terrà il prossimo 26 maggio: saranno il soprano Sonia Yoncheva, il pianista Maurizio Agostini, l’attore Alessandro Preziosi e la presenza dell’étoile Eleonora Abbagnato, nome già sponsorizzato dal governatore Vincenzo De Luca.

L’essenza di questo evento è di riportare la musica a Ravello, mettere in moto la cultura e il turismo nel resto della Costiera Amalfitana, ma sarà soprattutto tra i primi eventi ad essere realizzati livello nazionale dopo la fase del lockdown, un banco di prova per la Campania che sta spingendo per la ripresa delle iniziative culturali. (Foto d’archivio – Ravello Festival 2019 Ph. Pino Izzo)