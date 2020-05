Ravello Festival. Al Direttore 80 mila euro, domande entro il 26, ma sarà incarico fiduciario

Ravello (Salerno). Nella nostra rassegna stampa mattutina dalla Costa d’Amalfi e Sorrento, il pezzo di Davide Speranza sul quotidiano della Campania Il Mattino che chiarisce come sarà fiduciario l’incarico del direttore. Quindi scelto da Napoli dal Commissario Bove che è in sintonia con l’amministrazione di Ravello in Costiera amalfitana guidata dal sindaco Salvatore Di Martino, la novità è il bando al quale tutti possono partecipare, ma ecco cosa riporta Il Mattino.

L’emergenza Covid-19 ha mutato la forma di diverse manifestazioni culturali sul territorio salernitano e anche la Fondazione Ravello Festival corre ai ripari, rimodulando l’organizzazione degli eventi e pubblicando il bando per l’incarico di direttore artistico. Chissà cosa avrebbe detto di tutto questo Richard Wagner, ritenuto nume tutelare del Ravello Festival, e che giunse ne piccolo borgo della Costiera amalfitana nel 1880 a dorso di un mulo. Fu proprio a metà dello scorso secolo che, in seguito ad alcuni concerti dedicati al compositore tedesco, si pensò di istituire la grossa manifestazione. Da allora Ravello non si è mai fermata e la Fondazione ha deciso di non calare la testa neanche di fronte al Covid. Ad annunciare la notizia, il commissario della Fondazione, Almerina Bove che, facendo proprie le indicazioni condivise nelle ultime sedute del Consiglio di indirizzo dell’Ente, con proprio decreto ha disposto la pubblicazione di una manifestazione di interesse per la selezione del direttore artistico della 68esima edizione del Ravello Festival. Il direttore avrà la responsabilità di disegnare il cartellone, segnato dal regime di graduale ripresa delle attività dopo la cosiddetta fase 1 dell’emergenza Covid-19 e che, per espressa indicazione dei soci fondatori dell’Ente, si protrarrà nel periodo autunnale e natalizio, per accompagnare la ripresa turistica della Città della Musica e dell’intera Costiera amalfitana. Il direttore artistico dovrà occuparsi delle attività concertistiche, di opera e di balletto del Festival di Ravello e di ogni altra iniziativa culturale, in linea con le finalità statutarie e l’identità culturale della fondazione, tenendo tuttavia presente l’attuale fase di limitazione delle iniziative e della mobilità, che impedisce di pianificare l’organizzazione della manifestazione, nei mesi estivi, nella consueta articolazione e disposizione temporale. Inoltre, il nuovo direttore dovrà scegliere gli artisti e i collaboratori da impegnare nel programma una volta che questo sarà approvato dalla Fondazione e coordinare le iniziative, ponendo attenzione alla fruizione dei luoghi di cultura e alla mobilità internazionale. Insomma, non un compito facile per colui che dovrà riprendere in mano le redini della manifestazione. Deciso anche il compenso del futuro direttore, ovvero 80mila euro a fronte di un impegno che avrà durata di otto mesi fino al 20 gennaio 2021. Le candidature verranno presentate entro il 26 maggio prossimo con incarico a carattere fiduciario, dunque non ci saranno graduatorie né punteggi e classificazioni di merito.