Ravello. De Luca: “La rievocazione della visita di Wagner è il primo evento culturale dall’inizio del Coronavirus, occasione per promuovere la Campania divina e sicura”

La rievocazione dei 140 anni della visita di Wagner a Ravello è il primo evento culturale di livello internazionale che viene realizzato in Italia dall’inizio dell’emergenza COVID-19.

È l’occasione per promuovere l’Italia e la Campania soprattutto in Germania, dove c’è un turismo che molto apprezza la nostra terra.

Ci presenteremo con questo doppio volto: la bellezza e l’incanto dei nostri luoghi, ma anche la sicurezza.

Campana divina, Campania sicura.

Ecco cosa ha scritto il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in occasione della sua visita di questa mattina a Ravello, in Costiera Amalfitana:

A 140 anni dalla visita di Richard Wagner a Ravello, a Villa Rufolo, nel giardino che fu luogo di ispirazione per le composizioni di uno dei più importanti musicisti di tutti i tempi, la Regione Campania, insieme alla Fondazione Ravello e al Comune, ha voluto ricordare quell’evento.

Grazie alle magnifiche interpretazioni della ballerina Eleonora Abbagnato, del soprano Carmen Giannattasio, dell’attore Alessandro Preziosi, per aver rievocato oggi alcuni dei capolavori del genio di Lipsia, dando vita ad un’interpretazione unica ed originale, ancora più difficile proprio perché senza pubblico, soltanto attraverso l’ausilio della registrazione, come in un set cinematografico.

Ripartiamo con un grande evento internazionale per la promozione della nostra straordinaria identità culturale, artistica e storica. E proprio da questa grande rievocazione artistica, ci arriva anche il messaggio che il ritorno alla vita normale è possibile, sempre rispettando le regole di distanziamento e di protezione personale.

La nostra parola d’ordine è “Campania Sicura”.