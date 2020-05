Ravello-Chiunzi, ancora un incidente sulla Sp1: auto finisce contro camion

Ancora un incidente sulla Strada Provinciale 1, Ravello-Chiunzi. Una strada tristemente nota per le decine e decine di incidenti che si verificano ogni anno, tanto che è stata ribattezzata dagli abitanti della Costiera Amalfitana “strada della vergogna”.

Non solo continue cadute di massi sul manto stradale, ma non appena la pioggia bagna appena la strada, il livello di pericolosità sale in maniera considerevole.

Poco fa, un’automobile si è scontrata frontalmente con un camion proveniente dalla direzione opposta. Ancora non sono chiare le dinamiche che hanno portato all’incidente, fatto sta che una donna di Ravello è rimasta ferita ed è stata portata via in ambulanza, presso l’ospedale di Castiglione. La strada, ricordiamo, è anche segnata da diverse buche che ne minano ulteriormente la sicurezza.

Due giorni di lockdown e purtroppo già si verifica un incidente in Costiera Amalfitana.