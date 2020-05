Ravello. Camion incastrato nelle curve della Despar

Ravello camion incastrato nelle curve della provinciale per Amalfi. Il mezzo è sceso senza controllo nella strada provinciale di Salerno, SP75, che arriva sulla Ss163, la Strada Statale della Costiera amalfitana, in località Cigliano, nei pressi del Supermercato Despar e Paolillo per intenderci. Non è la prima volte che succede…

Il camion autoarticolato, un TIR di 12 metri, veniva dal Valico di Chiunzi provenientecdalla Germania e doveva andare ad Agerola per dei caseifici, si è fatto ingannare dal navigatore. È bloccato nelle curve, interrompendo anche la circolazione, dalle 5,30 circa

Dalle 7 circa , grazie all’intervento dei carabinieri, si è riuscito a far passare le auto, ci sono tre bus della SITA bloccati sul posto mentre si cerca di far manovre.