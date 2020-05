Ravello by night. In Piazza Duomo come ai Navigli e intervengono i carabinieri

Ravello, Costiera amalfitana. Ai Navigli a Milano assembramenti di giovani senza mascherine per l’aperitivo di giorno, a Ravello in Costa d’ Amalfi di giorno. Questa notte sono intervenuti i carabinieri nella Città della Musica per evitare gli assembramenti vietati dalle norme di contenimento del Coronavirus Covid-19. Comprensibile la voglia dei ragazzi di voler socializzare, ma purtroppo il rischio della diffusione del virus è alto e bisogna prevenire, sopratutto in questa fase 2, con il distanziamento sociale.