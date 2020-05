Ravello Auditorium Oscar Niemeyer cattedrale nel deserto, tanti annunci e nessun progetto. Quale futuro?

Ravello ( Salerno) . Domina tutta la Costiera amalfitana e doveva servire alla destagionalizzazione che non c’è mai stata, ora ci troviamo una struttura che porta solo costi senza produrre nulla. Noi di Positanonews seguiamo la Città della Musica da oltre 30 anni, come inviato di varie testate anche nazionali, come direttore del Ravellotime per due anni, bellissimo prodotto giornalistico e turistico bilingue, poi col primo giornale online della Costa d’ Amalfi Positanonews, abbiamo ospitato i pro e i contro, i dubbi non ci sono mai mancati e con De Masi era un continuo confronto, ma fra tutti i dubbi avevamo una certezza, questa struttura potrebbe essere un’opportunità, ma rischia di diventare una cattedrale nel deserto, come tante in Italia .

Il progetto dell’Archistar ha oramai più di dieci anni, doveva servire a destagionalizzare ma non vi è stato mai nessun progetto concreto, a parte la parentesi del cinema, finita nel nulla. Un carico di cui non han colpa le amministrazioni comunali, chiariamo questo in anticipo. Il sindaco Salvatore De Martino ha ottenuto, dopo mesi di battaglie, l’impegno da parte di De Luca e della Regione Campania a ricevere 300 mila euro o più per lavori di manutenzione e adeguamento o altro che sia, ancora non c’è nessun atto pubblico a proposito, ed è un buon risultato. Ma poi? Può un signolo piccolo comune prendersi carico di una struttura che non sarebbe messa a pieno regime neanche in una grande città? Vedi Salerno, Napoli e altre realtà? Per non parlare dei problemi legati al coronavirus Covid-19 che vedrà chiudere teatri e cinema. Quale futuro per l’Auditorium? Questa è la domanda che bisognerebbe porsi .

Ci replicheranno che i progetti ci sono, gli studi pure ( tralasciamo quanto sono costati e a che siano serviti ) che si fa qua e si fa la, speriamo bene , noi siamo venuti qui alla prima pietra, durante i lavori, all’inaugurazione, eravamo scettici, siamo stati ripresi più volte, ma dopo dieci anni i fatti ci hanno dato ragione, permane il nostro scetticismo, non è la prima volta che ne parliamo, lo abbiamo scritto all’inizio, a ogni ricorrenza, dopo due anni, cinque anni, dieci anni, e ora alle soglie di questa estate da dimenticare , non siamo nati ieri e non scriviamo da ieri, ci diranno tutto quello che vogliono, ma il nostro auspicio e la nostra speranza per tutti che questa struttura funzioni veramente e sia da traino al turismo invernale per tutto il territorio. Allora saremo i primi ad esserne entusiasti.

Ora , invece, dopo i tanti milioni di euro spesi, fra spese di manutenzione e gestione, magari soldi pure per le progettazioni culturali che non si faranno, rimane solo un costo per la collettività.

Video di Valeria Civale