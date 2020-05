Ravello. Arriva De Luca, la Campania riparte da qui? Ma sono chiusi tutti

Ravello, Costiera amalfitana. Questa mattina arriva il Governatore della Regione Campania Vicnenzo De Luca per l’evento dedicato a Wagner con la Abbagnato, da qui la ripartenza per la Campania, come ha annunciato. Ma come, se tutti i ristoranti sono chiusi e cercano certezze che nessuno da e se qui ci sono ancora tanti stagionali che non hanno avuto sussidi? La ripartenza sta nel fare un evento , per cui si spendono molti soldi, senza pubblico per promuover il turismo in un luogo dove lo stesso Governatore ha detto vuole tenere chiusi i confini? Risolviamo le legittime problematiche degli operatori e poi facciamo tutti gli eventi di questo mondo, o no?