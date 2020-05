Ravello al voto nel 2021. Gianluca Mansi contro Salvatore Di Martino? Vuilleumier, Di Palma, Amato e una nascente terza lista. Lo scontro è sempre alto nella cittadina della Costiera amalfitana, non manca occasione per le stilettate, dal COC sull’emergenza Coronavirus Covid-19 all’Auditorium Oscar Niemeyer alla gestione della didattica nella scuola , di cui andrebbero organizzati gli spazi logistici in vista dell’apertura nel prossimo settembre. Quello che sorprende è che un tale livello di scontro non c’è a Positano, Amalfi e Maiori, dove si andrà a votare fra pochi mesi e che, senza questa pandemia, probabilmente sarebbero già alla vigilia del voto.

Quali scenari? Sembra che i raggruppamenti non dovrebbero cambiare di molto, al limite potrebbero cambiare i candidati sindaci, si parlava di una turnazione con Ulisse Di Palma, vicesindaco e in passato già candidato sindaco, ma i boatos dando per ricandidato Salvatore Di Martino. Il suo gruppo sarà tutto compatto? Di Palma si candiderà di nuovo anche senza poter aspirare alla poltrona di primo cittadino? A parte l’incognita Dario Cantarella, che sembra rientrato, dovrebbero marciare uniti e compatti.

Chi sarà il competitor? A questo punto potrebbero aumentare le quotazioni di Gianluca, segretario del PD, l’appartenenza politica che vorrebbe far valere nel dialogo con il Governatore Vincenzo De Luca della Regione Campania, con il quale sembra esserci maggiore intesa con il primo cittadino, col quale si vaglia la possibilità di destinare fondi della Fondazione Ravello per l’auditorium, visto che il Ravello Festival sarà sicuramente in disarmo quest’anno e ha poco senso senza pubblico che possa arrivare. Sono ipotesi al vaglio dei tecnici e dei giuristi per trovare la formula giusta.

Intanto il nodo della Fondazione Ravello ancora non si è sciolto, anche se con l’attuale commissario vi è dialogo con il Comune e la provincia di Salerno. Villa Rufolo non si sa che fine faccia, dopo l’estromissione di Secondo Amalfitano che ha operato molto per esso.

E Nicola Amato? In questo momento appare un ago della bilancia, equilibrato, di buon senso, i suoi post non sono estremi come gli altri due poli, ma non crediamo che abbia molte possibilità di vittoria da solo, una sua scelta di campo potrebbe far vincere uno o l’altro schieramento? Si vedrà

Ma la politica ravellese si ferma sui soliti noti? Ci sono novità? La Città della Musica sorprende sempre, è una delle più attive in assoluto, la manifestazione dei ristoranti che con coraggio hanno protestato simbolicamente dando un segnale forte non è l’unica caratterista di un popolo fiero e pieno di orgoglio e voglia di fare, tanto è vero che qualcosa si muove, si farà una terza lista?

Una terza lista favorirà il sindaco uscente o si creerà un unico polo alternativo? Insomma fa più parlare Ravello che i comuni che devono andare a voto fra poco..