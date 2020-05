Ravello. Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in Via Civita

Ravello, costiera amalfitana. Venerdì 22 maggio, dalle ore 6.00 fino a fine lavori, verrà eseguito il rifacimento del manto stradale in Via Civita, dal civico 1 fino all’incrocio con Via Zia Marta. Per tale motivo, al fine di consentire lo svolgimento dei lavori, è disposto il divieto di sosta lungo tutta la zona interessata e, in caso di inottemperanza, la rimozione forzata dei mezzi.