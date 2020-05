L’operazione rilancio degli eventi culturali post Covid in Campania, sostenuta fortemente dal governatore Vincenzo De Luca, non inizia nel migliore dei modi. Per l’atteso Wagner Day che si celebra domani a Ravello, salta la presenza del carismatico soprano Sonya Yoncheva, costretta a rimanere in Svizzera per l’impossibilità di spostarsi. Una delle artiste più attese del panorama lirico, proprio dalle colonne di Repubblica, quest’oggi ha polemizzato sulle restrizioni che riguardano soprattutto i teatri, infatti la diva bulgara è molto richiesta in Italia.

Sarà almeno un festival a trazione campana, con la soprano Carmen Giannattasio e l’attore Alessandro Preziosi, a cui va aggiungersi la prestigiosa presenza di Eleonora Abbagnato. La direttrice del corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma, è giunta questa mattina in una Città della Musica deserta, con la maggior parte dei ristoranti e degli alberghi chiusi. L’etoile, in compagnia del marito, il commentatore sportivo ed ex calciatore Federico Balzaretti, soggiornano all’Hotel Parsifal, l’unico hotel aperto in questo momento.

Il clima a Ravello è surreale, con una manifestazione simbolica che serve giustamente a dare un segnale di ripresa a livello regionale e a tutta la Costa d’Amalfi, ma che non esordisce nelle condizioni che merita. Mentre la Regione Campania ha dato man forte alla Fondazione nel realizzare questo evento, specie dal punto di vista economico, ci sono imprenditori e lavoratori che non sono messi nelle condizioni di poter attivarsi, o almeno attendono delle linee guida in cui poter finalmente operare. I ristoratori ravellesi stanno protestando in maniera silenziosa, in un vuoto assordante in cui non arriva alcun cenno dalle istituzioni.