Ravello. Il 27 il primo incontro “pubblico” del sindaco con gli operatori turistici, pronti per la ripartenza col dottor Pezzullo

Ravello , Costiera amalfitana. Il 27 il primo incontro “pubblico” del sindaco con gli operatori turistici, pronti per la ripartenza col dottor Pezzullo. Il 27 un incontro con gli operatori economici e le attività della Città della Musica, il sindaco Salvatore Di Martino ha così risposto alle richieste delle attività commerciali, in particolare dei ristoranti. Linee guide per le attività dopo il lockdown dovuto al coronavirus Covid-19. L’incontro avverrà nello spazio aperto dei Giardini del Monsigore, con il previsto e regolare distanziamento sociale. Ecco il comunicato

🟢✅INCONTRO CON GLI OPERATORI TURISTICI SULLA NUOVA NORMATIVA PER LA RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Cari Operatori,

facendo seguito alla nota precedente nella quale chiedevo il Vostro sforzo e supporto per il prolungamento della stagione turistica, Vi comunico che mercoledì 27 maggio p.v. presso i Giardini del Monsignore, si terrà una giornata di approfondimento organizzata dall’Amministrazione Comunale sulla nuova normativa e sulle linee guida per la riapertura di tutte le attività commerciali del territorio.

La giornata formativa sarà presieduta dal dott. Michele Pezzullo, già Ufficiale dell’Esercito Italiano, già Comandante della Polizia Locale, esperto di Polizia Amministrativa, Commerciale e Tulps, docente presso la Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania.

Nel rispetto delle norme di distanziamento e di sicurezza, gli orari per ciascun settore e categoria delle attività saranno i seguenti:

• Strutture albeghiere ed extralberghiere: ore 09:30.

• Bar e Ristoranti: ore 11:30.

• Alimentari: ore 14:00.

• Altre attività commerciali: ore 15:30.

Non Vi sfuggirà l’importanza dell’iniziativa e nel ringraziarVi per l’attenzione e la collaborazione, Vi saluto cordialmente.

Dalla Residenza Municipale, 25.05.2020 Il Sindaco – Avv. Salvatore Di Martino