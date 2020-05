Il Parco Marino della costiera, da Positano a Vico Equense, Sorrento Massa Lubrense e Capri, è tra i più seguiti d’Italia in queste ultime 3 settimane di lockdown. Ampi servizi su Ansa nazionale e oggi, sabato 16 maggio, con le telecamere di Linea Blu che andrà in onda a partire dalle ore 14:00 su Rai 1. Numeri importanti in sole 3 settimane. È stata un successo la campagna di comunicazione social dell’Area Marina protetta di Punta Campanella che ha aderito, dal 22 aprile, a #Lemeravigliedelleareeprotetteacasa, iniziativa ideata dal Ministero dell’Ambiente in tempi di Covid19 e lockdown.

Obiettivo, far conoscere e apprezzare le bellezze naturalistiche del bel paese per rilanciare il ruolo di Parchi e Aree Protette nella ripresa post virus. Punta Campanella è stata tra le aree protette- sia Parchi Nazionali che Regionali o Marini- più seguite e apprezzate d’Italia sui social. Grazie anche ad alcuni video spettacolari- uno girato con il drone appositamente per la campagna di comunicazione- tra cui quello, inatteso, durante l’incontro inedito con due aguglie imperiali nelle acque di Marina del Cantone a Massa Lubrense. Una ventina di post- circa uno al giorno- molto seguiti e apprezzati, che in qualche caso hanno avuto risalto anche all’estero e sui media nazionali. Quasi 250mila persone raggiunte in soli 20 giorni, con oltre 100mila visualizzazioni. Un modo per rendere, se possibile, meno amaro e noioso il lockdown e per rilanciare, anche e soprattutto da un punto di vista ambientale e naturalistico, lo straordinario patrimonio della penisola sorrentina e della costiera amalfitana.