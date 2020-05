Protocollo per i ristoranti di Gennaro Esposito, dubbi in Costa d’ Amalfi. Impossibile applicarlo per piccoli e medi ristoranti . Questi i pareri raccolti in molte attivittà della Costiera amalfitana. Una delegazione di Brother in Food, organizzato dallo chef due stelle Michelin Gennaro Esposito, ha preso parte a Napoli ala riunione indetta dal governatore della Campania Vincenzo De Luca per discutere con alcuni interlocutori di diversi comparti.

Lo chef stellato, originario di Vico Equense in Penisola Sorrentina , Gennaro Esposito ha commentato così: “Sono orgoglioso di quanto prodotto. Abbiamo portato in Regione un protocollo con 1200 firme perché siamo riusciti ad ascoltare le richieste e a recepire le proposte di tantissime attività sparse su tutto il territorio regionale. Anche con l’aiuto dei tecnici, siamo “partiti dal basso”: ci siamo calati nella quotidianità di ogni attività per descrivere nei dettagli come ciascun ristorante potrebbe attuare il protocollo. Non dobbiamo farci calare dall’alto norme difficili da applicare, ma riuscire a ripartire in sicurezza per i clienti e per i nostri dipendenti”.

Cosa dice il protocollo per la riapertura

Il protocollo prevede 27 capitoli più le Prescrizioni Generali

Organizzazione Aziendale

Spostamenti Interni

Gestione di una persona sintomatica

Sorveglianza Sanitaria

Aggiornamento protocollo

Pulizia e Sanificazione

Aree comuni

Impianti di Condizionamento e ventilazione

Gestione Rifiuti

Dispositivi di protezione individuale

Informazione

Formazione

Prescrizioni igieniche

Modalità di ingresso in azienda

Gestione entrata ed uscita dipendenti

Modalità di accesso fornitori

Gestione cliente

Buone procedure di produzione

Cucine ed aree di produzione

Gestione Sala e servizio ai tavoli Indoor

Servizio ai tavoli outdoor

Gestione servizio bar

Pagamento

Accesso ai sevizi igienici

Lavaggio stoviglie e tovagliato

Gestione Asporto

Gestione delivery e consegna a domicilio

Qui il file completo per la consultazione

Da parte di Brother in Food è stato presentato il protocollo per una serena riapertura delle attività – sia per i clienti che per gli operatori del settore – frutto delle indicazioni raccolte sul territorio dalla task force che ha contattato chef, ristoratori, pizzaioli e operatori della banchettistica di ogni zona della Campania. Tutti hanno contribuito con interessanti proposte alla redazione del protocollo, all’interno del quale hanno trovato spazio anche gli aspetti inerenti la sicurezza alimentare e nei luoghi di lavoro, sulla base delle nuove esigenze che si verranno a creare.

La presentazione del protocollo è stata effettuata nei tempi previsti e la discussione ha interessato tutte le attività di ristorazione e le province della Campania, ma , come abbiamo setito oggi noi di Positano, fra Positano, Praiano, Amalfi e Ravello , ma anche sulla Costa di Sorrento sono tante le perplessità attuative. Protocollo-Ristorazione-Campania-Gennaro-Esposito