Proteste e richieste a Positanonews. Non tutti han avuto le mascherine, molti aspettano i 600 euro da INPS e c’è chi chiede di andare al mare o di venire al Mercato

Proteste e richieste a Positanonews. Non tutti han avuto le mascherine, molti aspettano i 600 euro e c’è chi chiede di andare al mare o di venire al Mercato . Ci sono diversi che ancora oggi dicono di non aver ricevuto le mascherine della Regione Campania da Napoli, qualcuno pure a Positano o sulle zone alte di Vico Equense, fra Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Ci hanno chiamato per chiederci del mercato settimanale a Piano di Sorrento e Sant’Agnello, dove gli operatori dovrebbero venire, chi vuole chiarimenti su come e quando si può andare a mare (fino alle 8,30 la mattina, o la sera al momento, ndr ). Le richieste più gravi di chi non ha ancora ricevuto la cassa integrazione e le 600 euro.. Problemi con l’ INPS non mancano ( noi stessi abbiamo cercato di recuperare il nostro codice per l’ISEE ancora non ci siamo riusciti ed abbiamo perso le borse per gli studenti medi superiori)

buonasera, mi chiamo Michele Esposito ,sono un lavoratore stagionale, è più di un mese che ho fatto la richiesta per il bonus dei 600 euro ed ad oggi ancora nulla , quando chiamo mi dicono di pazientare ed aspettare altri due giorni. Non se ne può più. vi scrivo, nella speranza che nel denunciare ciò qualcosa si muovi. vi ringrazio e buonaserata

Non sappiamo Michele di dove è se ci contatti con whatsapp 3381830438 o mail a direttore@positanonews.it