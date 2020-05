A PROPOSITO DI LIBERTÀ DI STAMPA

Ieri si é celebrata la giornata mondiale della libertà di stampa, ovvero di uno dei diritti fondamentali dell’umanità attuale: il diritto ad informare ed ancor più il diritto ad essere veramente informati. Per il primo si tratterebbe più di un dovere che di un diritto da parte dei giornalisti ( o almeno presunti tali). L’Italia nel 2018 era al 76* posto in una classifica mondiale stilata da un ente olandese super partes, in quanto a libertà e veridicità di stampa ed informazione. Senza spirito nazionalista o sciovinista non fa certo onore ad un paese come il nostro che suole definirsi democratico. Addirittura l’Italia é in quella classifica immediatamente alle spalle dello Zambia (con tutto il rispetto per lo stato africano). Non mi meraviglia! Oltre purtroppo ad un lettore medio che diviene sempre più semianalfabeta e poco conoscitore della storia e della geografia del mondo, purtroppo il ruolo dei giornalisti italiani é divenuto fondamentalmente poco incisivo e spesso deleterio nel mondo dell’informazione. L’informazione mediatica occidentale é decisamente divenuta organica al potere ed ai poteri forti e la realtà é stata capziosamente e/o faziosamente presentata dai gazzettieri nostrani. A parte qualche voce fuori dal coro, quella italiana é un’informazione asservita ed in taluni casi lacchè dei soliti poteri forti. Ad inizio dello scorso Marzo quando tg e quotidiani ci bombardavano quotidianamente di notizie sul COVID-19 e affini nel più stomachevole silenzio mediatico la NATO ha organizzato ( e solo in seguito parzialmente sospeso) l’operazione militare in Europa più rilevante da dopo la seconda guerra mondiale. Circa 36.000 soldati sono stati impegnati tra i quali 22.000 statunitensi che da oltreatlantico senza mascherine e protezioni sono sbarcati in Lettonia, Estonia e Belgio. Ho seguito in tv diversi tg, nessuno ha proferito la parola operazione NATO.

Qualche giorno fa é iniziata una sterile e goffa polemica sull’abbigliamento della corrispondente Rai Giovanna Botteri. A me non interessa proprio nulla delle magliette o delle gonne della Botteri. Mi interessa cosa dice. Seppure apprezzabile il suo impegno e dedizione spesso Giovanna Botteri cade (mi auguro in buonafede) nel trappolone dell’informazione asservita, ovvero il non controllo delle fonti. La figuraccia rimediata nel dare la notizia pressocchè certa della morte del “monarca” nord-coreano Kim Jong Dun la ha coinvolta nella valanga di fango mediatica venuta giù alla riapparazione del “caro leader” nord-coreano. Botteri aveva parlato la sera precedente del parere di molti sinologi e coreanologi e tutti erano d’accordo nell’affermare che Kim fosse morto ed era solo questione dell’annuncio ufficiale da parte delle autorità di Pyongyang. Figuraccia barbina! La riapparizione di Kim è stata trattata brevissimamente ed en passant dalla stessa Botteri. Mica si é scusata!

Per non parlare delle “assurde palle” lanciate sui social e purtroppo recepite riguardo la morte del presidente Nicaraguense Daniel Ortega in un incidente aereo o del suicidio del carismatico ex-presidente Pepe Mujica o del tentato suicidio del defenestrato leader boliviano Evo Morales. Le bugie tout-court riportate sul Venezuela e sovente sputtanate come tali sono all’ordine del giorno. La più eclatante capitò a Flavio Fusi corrispondente del Tg3 (all’epoca chiamata telekabul) da New York che nell’Aprile 2004 ci informava sul tentato golpe contro Chavez a Caracas. Fusi a New York, Chavez in Venezuela si badi bene. Orbene Fusi affermò che Chavez fosse stato definitivamente defenestrato poichè senza appoggio popolare e militare e concludeva il pezzo con un sarcastico: ” e adesso Bolivar ritorna nei libri di storia in Venezuela”. Dopo pochi minuti cambiai canale e su TvOlisat vedevo la televisione di stato cubana, il cui corrispondente da Caracas diceva esattamente l’opposto di quello che aveva asserito Fusi da New York. Io rimasi basito, e nonostante la mia notevole conoscenza della politica latinoamericana credetti ingenuamente alle parole di Fusi. Eppure noi gradassi occidentali chiamiamo Cuba dittatura e l’Italia democrazia. Non mi sembra proprio! Un paese serio licenzierebbe in tronco tutta la redazione e la direzione di un telegiornale per simili errori. Quei giornalisti sono pagati (bene) con denaro pubblico. E cosa dire di Maria Giovanna Maglie che ebbe il coraggio di presentare nel 1990 una nota spesa alla Rai da Amman di un miliardo di lire.

Penso sull’altro piatto della bilancia a seri giornalisti che invece con scuse e marchingegni poco edificanti sono stati gentilmente trombati dai vertici della Rai solo perchè non organici ai diktat del pensiero unico. Penso al mio amico Silvestro Montanaro, che tenacemente ha trovato la verità sulla fine si Thomas Sankara in Africa o penso a Gianni Minà, uno dei giornalisti più affermati e seri o al povero e simpatico Fulvio Grimaldi che si interessava di ecologia. Tutti ingiustamente fatti fuori da mammarai… anzi matrignarai.

Riflettiamo quando si parla di libertà di stampa in occidente e particolarmente in Italia. Facciamoci una bella analisi di coscienza collettiva e soprattutto i giornalisti compiano il più importante dei loro doveri : la veridicità e la provenienza delle fonti.

EUGENIO LORENZANO