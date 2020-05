Pronti, Partenza, Via… del Mare! Intervistato Peppe Di Leva. Ecco la situazione attuale per Positano

Positano, Costiera amalfitana . Le biglietterie sono ritornate al loro posto sulla banchina di Positano: le colorate cabine, simbolo delle vie del mare, sono state nuovamente allineate, in attesa della ripartenza estiva. Sappiamo tutti che il turismo è uno dei grandi settori che in questo momento sta subendo maggiori conseguenze, sia dal punto di vista economico, ma anche da un punto di vista psicologico, data l’incessante incertezza circa i futuri flussi turistici. Positanonews ha intervistato Giuseppe Di Leva, imprenditore nonché punto di riferimento per tutti gli uomini di mare positanesi conosciuto e stimato dalla Costa d’ Amalfi a quella di Sorrento.

Noi siamo pronti a ripartire – dice Peppe – applicando e rispettando tutte le misure richieste, ma al momento non si hanno direttive precise da seguire. La nostra cabina azzurra è già disposta di vetro separatore tra il cliente e chi si trova all’interno. Stiamo però pensando di applicare anche un altoparlante, così da rendere più agevole la comunicazione con i clienti. Sarà però forse più complicato far rispettare la fila e mantenere quindi il distanziamento in attesa dei tempi per l’elaborazione del biglietto. Al porto di Capri è stata già messa in atto una segnalazione che consente ai turisti di posizionarsi nel punto esatto indicato, così da rispettare le distanze. Potremmo provare sicuramente a metterlo in pratica anche a Positano.

Indubbiamente questo settore lavora prevalentemente con turisti che decidono di spostarsi e ammirare la bellezza della nostra costa dal mare. Tuttavia, nonostante si indichi il 1 giugno come giorno di ripartenza, restano al momento tanti dubbi e preoccupazioni circa il comportamento da dover mettere in pratica nella fase di ormeggio. A ciò si aggiunge la necessità di dedicarsi alla messa in sicurezza della banchina, visto che durante l’inverno tante sono state le mareggiate che hanno arrecato conseguenze, rendendo le condizioni di approdo non idonee e a tratti piuttosto pericolose.

Peppe ci saluta con una frase del suo papà: “Se per agosto non si è vestito, mal inverno c’è venuto” e questo per indicare il fatto che, nonostante le buone idee e proposte di destagionalizzazione e quindi di prolungare la stagione estiva, per i “protagonisti del mare” il lavoro si concentra fino ad agosto, perché in questa filiera turistica non bisogna mai dimenticarsi che il vero “padrone” è proprio il mare, col quale non è possibile stilare accordi.

PH. Pamela CUOMO – Estate 2019