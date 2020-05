Primo maggio senza concerto in Piazza. Ecco come si farà Per la prima volta, nei suoi trentuno anni di storia, il grande evento con il quale è celebrata la festa dei lavoratori dovrà fare a meno di piazza San Giovanni. La maratona musicale andrà in onda dagli Studi di via Teulada, con una diretta RaiTre e performance live registrate in giro per l’Italia

Un primo maggio fuori dal comune, senza piazze né pubblico. Perché l’emergenza Coronavirus possa essere domata, e l’imperativo del distanziamento sociale aggirato con senno, il Concertone è stato rivisto. Il grande evento, che di norma porta migliaia e migliaia di spettatori a radunarsi in piazza San Giovanni in Laterano, a Roma, non potrà tenersi quest’anno come gli anni passati. Ma i sindacati confederati italiani, la Cisl, la Cgil e la Uil, non hanno voluto finire per arrendersi, disdicendo il Concertone.

Insieme, hanno pensato ad una soluzione furba, che consenta loro di cimentarsi ancora una volta nell’immensa maratona musicale, con la quale, idealmente, viene dato il via alla stagione estiva.