Primo Maggio e Festa dei NON Lavoratori, ancor di più in penisola sorrentina ai tempi del coronavirus

Ha qualcosa di Orwelliano o forse di Felliniano questo stranissimo primo maggio in Italia ed ancor più in penisola sorrentina. Sembrerebbe quasi una festa all’incontrario. Direbbe Lubrano che la domanda sorge spontanea : ” Dove sono i lavoratori in penisola sorrentina?” . Eppure negli anni passati il ponte festivo tra il 25 aprile ed il 1 Maggio rappresentava uno degli acmi della stagione turistica, se non il picco massimo. Eravamo abituati a lunghissime ed interminabili file di turisti(sia pendolari che organizzati in gruppo) che rendevano trafficatissima la penisola sorrentina sia in entrata che in uscita. Non sappiamo esattamente in che percentuale i lavoratori della costa sorrentina siano costretti all’inattività ed all’inoperosità a causa delle misure preventive pandemiche, ma certamente una larghissima fetta che va stimata tra il 60 e l’80 % de facto non sta espletando nessun tipo di attività lavorativa. Come ben si sa l’attività principale della costa sorrentina é costituita dal turismo. Un turismo variegato ed in piena fase di espansione ed evoluzione, soprattutto negli ultimi due lustri. E praticamente tutte o quasi le strutture turistiche locali sono chiuse … o meglio non hanno proprio riaperto i battenti. La seconda attività economica preponderante dei sei comuni peninsulari è costituita dalle rimesse dei tanti naviganti e marittimi. Nell’evoluzione di questi ultimi 20 anni con l’inarrestabile crescita delle navi da crociera e del traffico marittimo nei golfi di Napoli e Salerno la percentuale di marittimi imbarcati su navi, traghetti e jet-foil é notevolmente aumentata rispetto a coloro impegnati su navi da carico. Gli ultimi tristi eventi relativi alle navi da crociera respinte in vari porti caraibici, mediterranei, orientali, etc. hanno messo in ginocchio anche il florido settore crocieristico. Ancora attualmente si sentono notizie inerenti sbarchi di poveri marittimi frastagliati da una serie di problematiche relazionate a quarantene o addirittura doppie quarantene da effettuarsi prima e dopo lo sbarco per poter rientrare nelle proprie case. Ovviamente sono fermi o quasi anche i settori dell’indotto turistico : dalla ristorazione ai bar, dall’artigianato al piccolo commercio non essenziale. Quindi quali sono i lavoratori che sono impegnati a tempo pieno? Ovviamente quelli della sanità che sono stati oltremodo impegnati in questa impari lotta contro il COVID-19, i commercianti di beni di prima necessità (alimentari, farmacie ) ed il settore primario ovvero agricoltura e pesca. La nota veramente che fa più riflettere è proprio quella relativa al settore primario. Nei periodi di normalità il settore primario registra una crisi pressoché permanente dovuta alle ingiuste e criminali leggi imposte dal subdolo sistema del neoliberismo preso, ahimè a modello dall’Unione Europea in quest’ultimo trentennio. Mentre nei periodi di crisi come quella economica del 2008 e quella attuale sanitaria il settore primario non solo resiste ma anzi registra dei piccoli incrementi. Mi balzò agli occhi qualche settimana fa a piazza Vittorio Veneto dove mi recai a comprare alcune piantine di ortaggi da piantumare nell’orto sotto casa… vi era una fila di circa dieci persone, che ingenuamente equivocai con quella della vicina farmacia, dove invece vi era una sola persona in fila. Questo dettaglio di osservazione ci fa capire che per il futuro prossimo sarebbe meglio evitare tutto il superfluo possibile e dedicare più tempo, energie ed anche piccoli capitali proprio ai beni primari e più essenziali. Quindi questo bizzarro 1 Maggio, questa festa del (non) lavoro lo diviene solo per questi pochi lavoratori, ahiloro tragicamente impegnati più del solito (infermieri, medici, farmacisti)per tutti gli altri purtroppo c’è poco da festeggiare, se non l’augurio che questo tremendo incubo finisca al più presto. Buon 1 Maggio a tutti comunque.