Primavera maiorese “Cetara avanti col depuratore e Maiori guarda”

Maiori (Salerno). Mentre a Cetara si completa il depuratore, che a Positano è Amalfi già ci sono, Maiori che fa? È quel che si chiede Primavera maiorese che fa delle proposte

Siamo felici, con il Governatore De Luca, per la vicina ultimazione dell’impianto di collettamento dei reflui di Cetara verso il depuratore di Salerno.

Un’opera da noi caldeggiata anche per i restanti Comuni costieri, essendo di agevole realizzazione per la vicinanza via mare a Cetara, quasi priva di costi di manutenzione rispetto ad un depuratore classico ma soprattutto sicuramente funzionante e priva di impatto ambientale (con tubazioni fissate alcuni metri sotto il fondale marino e senza alcuna “ricaduta” locale).

Si pensi che la nostra proposta, di semplice buon senso, era stata già caldeggiata da un precedente parere dell’Ausino. Senonché l’Amministrazione di Maiori ha insistito per progettare un nuovo depuratore consortile nella località Demanio, a monte del paese, ove collettare vari Comuni costieri. Un’ipotesi che a nostro avviso presenta notevoli criticità per i #tempi di realizzazione, i #costi di gestione ma soprattutto per #impattoambientale nell’area circostante, con eventuali possibilità di malfunzionamento (vedasi il caso di Amalfi) o di avarie delle pompe di sollevamento (come previsto dallo stesso progetto con scarico a mare dei reflui in caso di emergenza, e come avvenuto nel mese di agosto 2019 a Maratea, bandiera blu).

Cetara è quasi pronta!

Maiori e l’altra Costiera, invece, ancora attendono progetti futuribili, che dopo anni sono ancora sulla carta e di difficile realizzazione.

#lanostraproposta:

1) si rilanci la vocazione turistica, ambientale, culturale e di vivibilità per cittadini e turisti (anche in termini di destagionalizzazione e maggiore qualità turistica) con il #recupero ambientale della sentieristica storica e delle emergenze culturali montane, realizzando un’unica area biologica protetta che unisca Demanio, Castello di thoro plano, Monte Avvocata, Capo d’orso ed Erchie. Un’oasi ecologica straordinaria, potenziale risorsa di vivibilità e sviluppo turistico, culturale, sportivo e sociale per tutta la Costiera;

2) convogliare i reflui di tutti i Comuni consorziati nel depuratore di Salerno, tramite #condottasottomarina che, partendo da Costa d’angolo di Maiori, giunga fino a Cetara, immettendosi così nel nuovo impianto di collettamento in via di ultimazione. Una soluzione capace di evitare tempi biblici nella realizzazione, costi gravosi nella gestione ma soprattutto eventuali problematiche e criticità che potrebbero comunque verificarsi in caso di emergenza.

3) fare #cosesemplici e con #maggioriricadute ambientali, culturali, sociali e di conseguenza economiche ed occupazionali.

Parlate oggi perché domani potrebbe essere troppo tardi.

#temponuovo #firmalapetizione #arianova #novissimanajade #demanio #sentieri #avvocata #capodorso #castelli #palazzi #giovani #turismo365giorni #madreterra #sorellaacqua #fratellofuoco #fridayforfuture #arrivalaprimavera