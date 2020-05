La pressione tenderà a diminuire nei prossimi giorni con valore minimo previsto per lunedì, causa l’arrivo di una zona di instabilità che ci interesserà marginalmente. Oggi compariranno nuvole alte ma prevarrà il sole. Domenica aumento della nuvolosità nella mattinata, diminuzione nel pomeriggio, sostanzialmente tra sole e nuvole. Lunedì nuvole più consistenti in mattinata e miglioramento nel pomeriggio tardi. Non sono previste piogge, il vento prevalentemente dai settori meridionali ma debole. Temperatura stazionaria, nella media mensile.

Grazie al Prof. Russo e all’Istituto Tecnico Nautico “Nino Bixio” di Piano di Sorrento, con il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Teresa Farina.

RELAZIONE METEO A CURA DEL LABORATORIO DI METEOROLOGIA (DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE)