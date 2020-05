Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca elimina le restrizioni e consente gli ingressi a Capri, Ischia e Procida

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha deciso di eliminare le restrizioni riguardanti le isole di Capri, Ischia e Procida per le quali da lunedì prossimo saranno garantiti gli ingressi. Durante la videoconferenza De Luca ha dichiarato: “Da lunedì consentiremo l’ingresso nelle isole, avremo il massimo dei controlli per Ischia, Capri e Procida. Ci prepariamo questa settimana per avere il massimo dei controlli su quelli che arriveranno perché, come sappiamo, abbiamo situazioni di particolare delicatezza e dobbiamo controllare tutto”.

Riguardo ai rientri dal Nord De Luca aggiunge: “Ieri era la giornata che prevedeva rientri dal Nord in Campania. Eravamo preoccupati che arrivasse qualche focolaio. Grazie a Dio la situazione è sotto controllo, non abbiamo avuto particolari problemi. Abbiamo i nuclei delle ASL, la protezione civile e le forze dell’ordine impegnate. Controlliamo stazioni ferroviarie, ad Aversa, Caserta, Villa Literno, Napoli, Salerno e Benevento. Manteniamo i controlli anche ai caselli e a Capodichino. Non possiamo rilassarci, nemmeno per mezza giornata. Faremo controlli ossessivi, l’uso della mascherina in Campania è obbligatorio. Dobbiamo rispettare le regole per riprendere prima le nostre attività. La Campania sta entrando in una fase che si avvia alla normalità. Dobbiamo fare tutto un passo alla volta con ordine, senza poi rischiare di richiudere tutto tra due settimane. La nostra linea è quella della riapertura, ma dobbiamo farlo con cautela. Guardiamo avanti con fiducia”.