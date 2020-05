Preoccupazione ai Campi Flegrei per uno sciame sismico. In dieci minuti oltre trenta scosse

Nella giornata di oggi uno sciame sismico ha interessato i Campi Flegrei, come rilevato dall’’Osservatorio Vesuviano, con tremori e boati. Si tratta di piccole scosse ma ravvicinate nel tempo, al punto che in meno di dieci minuti ne sono state contate oltre trenta. Molte di queste sono state nettamente avvertite dalla popolazione che, comunque, è oramai abituata a convivere con tali fenomeni pur se con qualche naturale preoccupazione. In ogni caso la situazione è sotto controllo e rientra nella norma attività del capo vulcanico.