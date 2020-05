Premier League, sei calciatori positivi al Coronavirus.

Ripartenza in salita per la Premier League. Nel giorno della ripresa degli allenamenti a piccoli gruppi, la lega calcistica inglese ha infatti reso noto che sei giocatori sono risultati positivi al Coronavirus. Per motivi di privacy non sappiamo di chi si tratta ma la Premier League comunica che sono calciatori di 3 differenti squadre. Il cammino verso la ripresa del massimo campionato inglese, fissata inizialmente per il 12 giugno, sembra insomma piuttosto tortuoso e non escludono ulteriori rinvii per cercare di terminare la stagione nella massima sicurezza possibile. La medesima situazione la troviamo in Italia in cui ancora e per l’ennesima volta, la decisione circa la ripresa è rimandata al 28 maggio.