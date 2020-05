Praiano, il sindaco Di Martino: “Settimana prossima tamponi per le categorie sensibili” Negativo tampone a unico contagiato

Good news da Praiano in Costiera amalfitana , dove l’unico paziente di coronavirus Covid-19 è risultato negativo al primo tampone e si attende la conferma per il secondo . La notizia ci è stata confermata dal sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino: ora si attende solo il tampone di verifica. Il primo cittadino, sentito da Positanonews, ci ha rivelato importanti novità dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi: “Questa è una buona giornata, abbiamo avuto la notizia positiva che il primo tampone è risultato negativo, siamo in attesa del secondo – ci racconta Di Martino – poi dalla settimana prossima si faranno i tamponi per le categorie sensibili, che sono state divise in cinque raggruppamenti della Costiera: c’è Positano e Praiano, che lo faranno tutti a Positano presso la sede del 118, poi ci sarà Amalfi e Atrani, Ravello e Scala, a seguire Minori e Maiori, mentre Vietri sul Mare e Cetara già l’hanno fatto. A partire da settimana prossima, ci saranno migliaia di tamponi, che effettuati insieme all’Istituto Zooprofilattico.”

Riguardo alla balneazione e l’installazione degli stabilimenti, a Praiano sono già all’opera: “Stiamo lavorando – ha detto il Presidente della Conferenza dei Sindaci – ci saranno sicuramente dei problemi per gli spazi ristretti di balneazione, abbiamo fatto un protocollo per l’edilizia in modo che possa ripartire subito, prima che si sblocchi completamente il lockdown e stiamo studiando dei protocolli per tutte le categorie, anche per i ristoranti, ed un altro protocollo per consentire le celebrazioni eucaristiche”.