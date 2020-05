Praiano, costiera amalfitana. Il sindaco Giovanni Di Martino illustra l’Ordinanza n. 23 del 21/05/2020 riguardante le misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 da porre in essere in occasione delle celebrazioni liturgiche all’aperto su piazze pubbliche. Ascoltiamo con attenzione le parole del primo cittadino e leggiamo il prospetto seguente.