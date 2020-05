Praiano. Sabato 23 maggio distribuzione ai bimbi della scuola dell’infanzia delle mascherine realizzate da Giulia Talamo e ritiro delle mascherine della Regione Campania

Praiano. Sabato 23 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 12.00, presso l’ingresso della Scuola Primaria “E. De Filippo” a tutti i bambini della scuola dell’infanzia di Praiano saranno distribuite le mascherine realizzate e donate da Giulia Talamo, esperta esterna del progetto di musica, danza e tradizione “Conosciamoci danzando”.

In questa stessa occasione i cittadini che non sono riusciti nei giorni scorsi a ritirare le mascherine per adulti e ragazzi inviate dalla Regione Campania potranno recarsi a prenderle.