Praiano. Riparte la ristorazione, i ristoranti sono già pieni. Mentre in tutta l’Italia i bar ed i ristoranti sono aperti già dall’inzio della settimana, in Campania, secondo quanto stabilito dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, questi hanno avuto la possibilità di ripartire dallo scorso giovedì 21 maggio, con norme diverse rispetto a quelle imposte alle altre regioni, per consentire la riapertura di quanti più locali possibili. Le normative imposte dal Governo, infatti, non tenevano conto delle dimensioni ridotte di molti dei ristoranti campani, motivo per il quale è stato necessario un intervento localizzato di diverso tipo.

A Praiano, in Costiera Amalfitana, la ristorazione è, dunque, ormai ripartita ed i ristoranti sono già pieni, garantendo al massimo, al contempo, tutte le misure previste per evitare la diffusione del Coronavirus, in una Costa d’Amalfi, fortunatamente, soltanto sfiorata dal virus.