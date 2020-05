Il sindaco di Praiano, Giovanni Di Martino, quest’oggi ha fatto il punto della situazione sull’avvio della Fase 2 nel proprio comune, con un video messaggio destinato alla propria cittadinanza. “Stiamo lentamente ripristinando la piena funzionalità di tutti i servizi e di tutte le attività pubbliche, che per questo motivo è opportuno continuare queste azioni di informazione, sulle modalità, i termini, con cui attiviamo tutti i vari settori amministrativi” – spiega il sindaco.

Il primo cittadino poi avvisa sulla riapertura delle visite ai defunti: “Ho disposto una prima parziale riapertura del cimitero, che è stato chiuso per diverse settimane. A partire da oggi osserverà un orario dalle 0 alle 12, tutti i giorni con eccezione del martedì. Sono state disposte delle misure precauzionali per l’accesso al cimitero, mi riferisco ovviamente all’obbligo di indossare le mascherine, i dispositivi di protezione individuale e rispettare il distanziamento sociale. Sarà cura del personale del cimitero e del comando di polizia di municipale, assicurare che all’interno dell’area cimiteriale siano presenti un massimo di trenta persone per volta. L’invito è a distribuirsi su tutto l’arco della settimana”.

La nuova disciplina di accesso al Cimitero a Praiano con ordinanza n. 19, alla luce delle disposizioni contenute nel nuovo DPCM 26.04.2020.

Di Martino ha poi annunciato che insieme ai volontari, dalla prossima settimana verrà organizzata una nuova consegna di mascherine alla popolazione, in modo che tutti i cittadino possano ricevere un ulteriore fornitura, integrata al materiale ricevuto dalla Regione Campania, che comprende uno stock di mascherine adatte ai bambini. Gradualmente sarà inoltre ripristinato anche il trasporto pubblico interno, adeguando i mezzi alle misure di distanziamento sociale e di sanificazione: le corse turneranno quasi con l’orario completo. A maggio resta il calendario di raccolta dei rifiuti invernale. Riguardo invece alla ripresa delle attività economiche sul territorio, si sta studiando protocolli sanitari per ciascun comparto. Sono già operative misure per le attività edili pubbliche e private, ma saranno intraprese disposizioni che consentiranno le celebrazioni liturgiche in collaborazione con i parroci: per questo si sta attendendo le ultime indicazioni del Ministero e del Governo.

Anche gli investimenti che erano stati sospesi con il lockdown riprendono con la seconda fase dell’emergenza, per portare a compimento interventi pubblici, così come per il miglioramento della viabilità territoriale a partire dalla Statale 163, così come per il depuratore nel versante praianese, ed i lavori nel centro storico di Vettica per questioni di sicurezza. Le opere saranno realizzate di notte tra la scuola elementare De Filippo e il rettilineo a Menato: sarà un intervento a tre mani, che vedrà l’intervento di Comune, Ausino e Anas, con rifacimento della segnaletica stradale. In località San Tommaso l’Enel interverrà per un lavoro importante sulla rete elettrica, mentre in via Umberto I ci sarà una chiusura parziale della sede stradale di alcune ore, per consentire lo smontaggio della gru a torre in località cimitero.