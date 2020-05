Praiano. Progetti di pubblica utilità per aiutare i lavoratori stagionali

Praiano, Costiera amalfitana. Una bella iniziativa nella cittadina della Costa d’Amalfi, un aiuto agli Stagionali che non è un sussidio ma un impiego che dia dignità al lavoratore e utilità sociale. Sull’Albo Pretorio del Comune di PRAIANO è pubblicata la manifestazione di interesse per la partecipazione a progetti comunali di pubblica utilità.

L’avviso è rivolto ai cittadini di ambo i sessi, dal compimento dei 18 anni fino al raggiungimento dell’età pensionistica, residenti nel territorio comunale e privi di occupazione, che si trovano in una situazione di difficoltà economica.

Le attività da svolgere sono:

AREA “A” – Piccola manutenzione, vigilanza del patrimonio comunale, ecc..; – Verde pubblico, ambiente ed igiene; – Ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze del territorio.

AREA “B” – Supporto ai servizi della Pubblica Istruzione – Supporto agli uffici pubblici; – Ogni altra attività che l’Amministrazione comunale ritenga utile promuovere in base alle esigenze dei servizi socio-assistenziali

Il contributo erogato ai lavoratori impegnati nel progetto sarà di € 600,00 (seicento/00) mensili – durata del progetto: mesi 2 per 30 (trenta) ore settimanali per 5 (cinque) o 6 (sei) giorni settimanali.

«L’iniziativa nasce allo scopo di dare una risposta concreta alle esigenze del cittadino in conseguenza delle restrizioni lavorative disposte da provvedimenti nazionali e regionali in materia di contenimento dell’epidemia da COVID-19. Ma soprattutto, è mirata a rendere il cittadino attivo e consapevole del proprio ruolo sociale. Perché il lavoro non è, e non deve essere solo strumento di sussistenza, ma riconoscimento della propria dignità. Contribuire col proprio operato alla crescita della comunità in cui si vive è un valore aggiunto soprattutto in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo» come spiega il sindaco Giovanni Di Martino.

Sul sito del Comune, l’Avviso con i modelli da consegnare al Comune di Praiano entro il 28.05.2020.

Ufficio Servizi Sociali – tel 0898131917 – servizisociali@comune.praiano.sa.it .