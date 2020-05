Praiano oggi festeggia San Gennaro, posticipando le celebrazioni che erano previste per la prima domenica di maggio. Come ha spiegato il sindaco Giovanni Di Martino non è una vera e propria festa ma una celebrazione religiosa, svolta con tutte le misure di sicurezza. La statua di San Gennaro è stata esposta dalla mattina sul sagrato della chiesa a lui dedicata in modo da poter essere salutata dai fedeli. E questa sera non poteva mancare la tradizionale processione anche se adattata alla situazione che stiamo vivendo. Si tratta della prima processione che si svolge in Campania dopo l’emergenza Covid-19, un lento ma rincuorante ritorno ad una pseudo-normalità che speriamo possa aumentare sempre di più.