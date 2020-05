Costiera amalfitana. Durante la diretta da Positano a Praiano, ci siamo imbattuti nei primi segnali di traffico della Divina Costiera dopo il lockdown. A Praiano, infatti si registrano rallentamenti e traffico che si protrarranno fino a domani e sabato 23 maggio, anche se la maggior parte delle attività commerciali praianesi sono ancora chiuse in seguito all’emergenza sanitaria.

L’amministrazione comunale, intanto ha emanato l’ordinanza n.22 del 18 maggio 2020, con la quale ordina lo smontaggio della gru a torre dal Cimitero. A causa dei lavori di rimozione della struttura, per i prossimi due giorni il paese sarà interdetto. Il 22 e 23 maggio, infatti, vigerà la chiusura al traffico pedonale e veicolare di Via Umberto I, nel tratto che va dal civico n.3 all’incrocio con Via Roma, dalle ore 5:00 alle ore 19:00. Vietata, ovviamente, anche la sosta per i veicoli in Via Umberto I nel medesimo tratto, dalle ore 00:00 alle 24:00. Divieto di sosta anche lungo la SS 163 “Amalfitana” nel tratto compreso tra l’incrocio con Via Roma, per una larghezza di mt. 50 in direzione Amalfi.

Anche il Cimitero Comunale, ricordiamo, resterà chiuso nei giorni 22 e 23 maggio. Sospeso, infine, anche il servizio di trasporto pubblico locale nei due giorni interessati dai lavori.