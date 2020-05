Praiano. La spiaggia presa d’assalto, interviene la Polizia Municipale per evitare assembramenti

Praiano. Complice una domenica piena di sole e dalle temperature estive, sono in tanti coloro che hanno deciso di trascorrere qualche ora al mare raggiungendo la spiaggia di Praiano, una delle più belle e caratteristiche della costiera amalfitana, incastonata tra le rocce e con un mare cristallino. Tante le persone anche sulla banchina e nei ristoranti della praia. Ma non bisogna mai dimenticare le misure di sicurezza per il contenimento del contagio da Covid-19 ed è quindi necessario rispettare le distanze previste dalla normativa ed evitare gli assembramenti che costituirebbero un rischio altissimo che in questo momento così delicato della Fase 2 non possiamo permetterci se vogliamo evitare nuove restrizioni. Per tale motivo sulla spiaggia di Praiano sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale per controllare la situazione ed evitare il formarsi di gruppi di persone ed il sovraffollamento.