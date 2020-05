Praiano, la luminaria si farà

La festa del patrocinio di San Gennaro a Praiano, è finita sotto la lente di ingrandimento mediatico, perchè e stata la prima festa pubblica con il pubblico. E Arrivata finanche la RAI, al mattino per documentare questo evento, che con grande responsabilità e senso civico, nel rispetto meticoloso del protocollo anticovid si è potuto svolgere. Il comitato San Gennaro, presieduto da Raffaele Lauretano, con la protezione civile e la polizia urbana , hanno pianificato, progettato ed eseguito un piano che prevedeva , misurazione della temperatura agli accessi in piazza, distanziamento tra le sedie e tutta una serie di istruzioni che il Sig Sindaco Giovanni Di Martino , accanto al Parroco Don Pio Bozza, quasi cinquant’anni di sacerdozio, hanno dato ai cittadini. Tre celebrazioni liturgiche nell’arco della giornata , dal mattino alla sera, hanno permesso a quanti desideravano, e sono tantissimi, pregare e invocare San Gennaro, nella piazza , all’esterno della chiesa. L’evento è sto anche trasmesso in streaming con la regia di Leopoldo de Luise. Indubbiamente superlavoro, sforzo e sacrifici per tutti, dalle due signorine vigili, presenti in piazza per l’intera giornata, il sindaco stesso, la gente ,il comitato, ma il risultato è di grande soddisfazione. Tanto e tale che Il Sindaco Giovanni di Martino, nella gentile intervista concessa agli inviati di Positanonews ha annunciato che la FESTA DELLE LUMINARIE DI SAN DOMENICO SI FARA’. Che proprio il sabato sera, nel tavolo di concertazione, si è deciso la programmazione , e che inoltre si sino dovuti aprire alcune strutture che ospitano i familiari degli americano NATO presenti a Napoli. Ecco giustificata la presenza di turisti stranieri in costiera.