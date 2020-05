Praiano, “La Costiera riparte da San Gennaro”: il 24 maggio si potrà salutare il Santo

“La Costiera riparte da San Gennaro. Domenica sarà la prima festa patronale in Costiera Amalfitana, diversa ma in uno scenario unico, forse tra i più panoramici e belli al mondo – ha spiegato il sindaco Giovanni Di Martino – La festa avremmo dovuto svolgerla a Praiano la prima Domenica di Maggio ma per ovvi motivi non è stato possibile. Più che festa sarà una funzione religiosa che dovrà essere raccolta e dedicata a chi ha lottato ed a chi non c’è più. Non abbandoniamo le nostre tradizioni e per questo motivo le funzioni si terranno dalle 9 del mattino fino alle ore 20, sul piazzale dinanzi alla bellissima chiesa di San Gennaro. Dunque cari cittadini e cari turisti, Domenica dalle ore 9 a Praiano con il massimo rispetto delle norme e senza assembramenti, si potrà salutare San Gennaro. Sul sagrato della chiesa avverrà l’esposizione del Santo. Sarà una festa patronale diversa, raccolta, con ingressi contingentati e sottoposti a termoscanner su controllo di Croce Rossa, Polizia Municipale, Forze dell’Ordine e corpo di volontari. La Costiera sono convinto che per l’ennesima volta darà prova di grande efficienza e responsabilità. Il nostro è uno dei siti più prestigiosi ed amati al mondo, con arrivo di alcuni turisti già a fine Febbraio, eppure sia per la fortuna ma soprattutto per la qualità dei servizi di controllo e responsabilità dei cittadini, non abbiamo avuto morti e vari paesini non sono neanche stati colpiti dal Covid”. Lo ha annunciato Giovanni Di Martino, sindaco di Praiano e Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana.