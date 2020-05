Praiano / Furore. Dialogo fra i sindaci per aprire la Praia in sicurezza

Praiano/ Furore. Una buona notizia in Costiera amalfitana. I sindaci Di Martino di Praiano e Milo di Furore dialogono per risolvere atavici problemi, come la gestione della Praia, cuore socio-economico e turistico del cuore della Costa d’ Amalfi, nell’area praianese insistono l’80 per cento delle attività, ma con l’accesso, e la spiaggia principale, nel territorio di Furore. La spiaggia è stata interdetta, seguendo le disposizioni da ordinanza della Regione Campania firmata da De Luca, visto che serve prima un piano spiaggia. Occorre anche un sistema per garantire la sicurezza, quindi vigilanza, regolamentazione degli accessi e misure per il contenimento del coronavirus covid-19, quali il distanziamento sociale. Da apprezzare che il Comune di Furore ha provveduto alla pulizia dell’area, cosa che precedentemente non sempre avveniva, anche domenica gli operatori erano sul posto.