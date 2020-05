Praiano. Dal 18 al 31 maggio in vigore il nuovo orario degli autobus interni. Ecco la tabella

Praiano, costiera amalfitana. Gli autobus del servizio interno, gestito dalle Autolinee Torquato Tasso, da lunedì 18 maggio rispetteranno in nuovo orario che resterà in vigore fino al prossimo 31 maggio. Come sempre i biglietti saranno in vendita presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, Hotel, Bar ed Alimentari. Di seguito riportiamo la tabella con i nuovi orari.