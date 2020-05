Praiano. Una bottiglia di vino per tutte le famiglie praianesi da parte dell’azienda agricola Bellaria

Praiano. Il sindaco Giovanni Di Martino, attraverso un post pubblicato su Facebook, rende noto che “sabato 23 Maggio, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, presso il bivio Vettica e domenica 24 Maggio, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, in piazza Antico Seggio, l’azienda agricola Bellaria omaggerà le famiglie di Praiano con una bottiglia di vino. Si ringraziano i Consiglieri del Movimento 5 Stelle di Praiano che cureranno l’iniziativa e l’Azienda Agricola Bellaria per il bellissimo dono fatto alla nostra comunità, un segno concreto di incoraggiamento e di fiducia verso il futuro, in un momento storico difficile”.