Praiano. Al via la distribuzione delle mascherine per adulti, bambini e ragazzi fornite dalla Regione Campania. Ecco il calendario

Praiano. Le mascherine di protezione individuale fornite dalla Regione Campania per adulti e per i bambini/ragazzi dai 4 ai 16 anni, saranno distribuite in collaborazione con i Volontari del Comitato CRI – Costa Amalfitana, secondo il seguente calendario:

Venerdì 15 maggio – Piazzale antistante il Palazzo Comunale dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Sabato 16 maggio – Ingresso Scuola Primaria E. De Filippo dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Lunedì 18 maggio – Piazza Antico Seggio dalle ore 9.30 alle ore 12.00

Martedì 19 maggio – Ingresso Scuola Primaria “E. De Filippo ” dalle ore 9.30 alle ore 12.00

I cittadini che non riusciranno a recarsi nei luoghi e/o negli orari indicati potranno telefonare al cell. 342.06.02.674 per concordare la consegna.