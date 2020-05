Il post di Rosario Lotito (M5S): “Il Comune di Sorrento risponde picche al grido di aiuto dei cittadini”

Sorrento. Pubblichiamo il post di Rosario Lotito, esponente locale del Movimento 5 Stelle

IL COMUNE DI SORRENTO RISPONDE PICCHE AL GRIDO DI AIUTO DEI CITTADINI.

Il comune di Sorrento è ad oggi il comune più inadempiente nei confronti dei tanti Sorrentini che stanno vivendo questo momento di grave crisi economica. Mi riferisco ai lavoratori del settore turistico e dei tanti piccoli commercianti in difficoltà che non riescono a pagare il fitto delle loro attività commerciali. I Comuni che hanno messo a disposizione fondi per aiutare i propri concittadini sono tanti, per ultimo il comune di Capri che con la delibera 43 del 30/04/2020 ha stanziato la somma di 200.000,00 (duecentomila) euro per i propri cittadini in difficoltà.

Capri è un comune ricchissimo ma Sorrento non è da meno, sono milioni gli euro che ogni anno entrano nelle casse comunali derivanti dall’imposta di soggiorno ma puntualmente spesi ed impegnati per i tanti banchetti e manifestazioni per la maggior parte inutili per le casse dei Sorrentini, una su tutte il premio Agnes. Purtroppo il Sindaco e la sua Giunta sono bravi solo a scrivere lettere di protesta e a convocare i rappresentanti di settore, tutto per prendere tempo e aspettare che passi la tempesta confidando nell’operosità dei tanti Sorrentini. Neanche la proposta, fatta tempo fa da me così come da tanti, di rinunciare alla loro indennità di funzione e metterla a disposizione della collettività, è stata presa in considerazione da questa classe politica notoriamente benestante.

Ecco Sorrento da chi è amministrata.