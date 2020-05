Positanonews_TG questa sera: escursioni e Il Sentiero degli Dei da Positano ad Agerola con le guide turistiche

Positanonews TG torna questa sera, come sempre alle ore 19:30. Il tema di oggi riguarda le escursioni, le guide escursionistiche e le gravi ripercussioni che hanno subito a causa dell’emergenza sanitaria del coronavirus.

I turisti in arrivo nella Divina costiera non sono attratti soltanto dal paesaggio unico, dal mare, dalle tradizioni e gastronomia. La maggior parte di essi preferisce dedicare una giornata ad una sana escursione, e perché non farlo sul magico Sentiero degli Dei da Agerola a Positano, oppure la Valle delle Ferriere fino ad Amalfi? Quest’anno, purtroppo, l’emergenza sanitaria ha costretto gli albergatori e ristoratori della Costa d’Amalfi allo standby, e con loro si sono fermate anche le guide turistiche.

Sono solo alcuni dei temi che tratteremo questa sera al Positanonews_TG in onda tutte le sere alle 19:30 sui social network di Positanonews, come la pagina Facebook e il canale YouTube, molti potranno interagire con noi nei commenti della diretta.

Ospiti di questa sera: per ora sono stati confermati gli immancabili Nino Aversa e Michele Inserra, due note guide escursionistiche della Costiera amalfitana e sorrentina.