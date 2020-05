Positanonews_TG. Oggi puntata dedicata ai lavoratori, special guest Enza Amato dalla Regione Campania

Positanonews TG. La puntata di oggi, Primo Maggio, è dedicata a tutti i lavoratori in occasione della loro festa, in particolare quelli messi alle strette dall’emergenza sanitaria del coronavirus. Il Governo ha promesso sussidi e bonus, qualcuno lo ha percepito, ma c’è ancora chi è circondato da enormi dubbi tra cassa integrazione che non arriva e le situazioni di disagio economico. La Festa del Lavoro, sarebbe stata una giornata frenetica per la Costa di Amalfi e Sorrento, dove l’anno scorso i turisti affollarono le strade di Amalfi, Positano sul Sentiero degli Dei fino ad Agerola, e poi ancora Sorrento, Capri… Il nostro territorio brulicava di turisti in un giorno festivo come questo, per non parlare dei lavoratori stagionali, che venivano assunti già a maggio in vista del boom estivo che annualmente si registrava. Quest’anno, sfortunatamente, non sarà così.

Sono solo alcuni dei temi che tratteremo questa sera al Positanonews_TG in onda tutte le sere alle 19:30 sui social network di Positanonews, come la pagina Facebook e il canale YouTube, molti potranno intervenire e interagire con noi commentando in diretta.

Ospiti di stasera: Don Fabio Savarese, parroco del Santuario di San Giuseppe Artigiano; il Comandante Mario Cafiero, presidente Casina Capitani; il Direttore Antonino Coppola del direttivo Società operaia mutuo soccorso Sant’Agnello e Nino Aversa, Guida Ambientale Escursionistica.

SPECIAL GUEST: La Consigliera della Regione Campania, Enza Amato, nonché Presidente della commissione regionale anti-camorra, pronta a rispondere alle domande degli spettatori che parteciperanno alla diretta.