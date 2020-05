Positanonews TG. Stasera sulla fine del lock down con i sindaci di Amalfi, Positano e Meta, ed il consigliere di Vico Equense Giovanni Visco

Positanonews TG. Stasera sulla fine del lock down e sui lavoratori stagionali, con i sindaci di Amalfi, Daniele Milano, di Meta, Giuseppe Tito, e di Positano, Michele De Lucia, ed il consigliere comunale di Vico Equense Giovanni Visco.

L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 sui nostri canali social, come la pagina Facebook o il canale YouTube, dove sarà possibile intervenire commentando in diretta.

Per interventi inviate mail a direttore@positanonews.it o whatsapp 3381830438.

Il TG viene trasmesso sulla piattaforma stremyard sui nostri canali web, sul sito Positanonews.it e sui social network di Positanonews Facebook, You Tube e Twitter.

I NOSTRI SOCIAL NETWORK

You Tube

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin