Positanonews TG. Stasera in diretta con gli ospiti Mauro Di Maio e Sergio Fedele, il sindaco di Praiano Di Martino, Giuslia Asprino e Santoro dalla Germania

Nella giornata in cui il ministro Dario Franceschini ha relazionato il senato, indicando le linee per il turismo, in diretta al TG video di positanonews, gli ospiti Mauro Di Maio e Sergio Fedele, il sindaco di Praiano Giovanni Di Martino, la giornalista Giuslia Asprino positanese doc che opera fra Milano e il mondo e il dottor Lorenzo Santoro dalla Germania. Quindi da Sorrento a Meta in Penisola Sorrentina, da Positano e Praiano sull Costa d’ Amalfi i nostri protagonisti

Mauro di Maio Presidente Nazionale de Le Chiavi D’Oro FAIPA e Vicepresidente nazionale Di Solidus, Professionisti dell’Ospitalità italiana, con delega alla tematica Naspi.

Solidus è la confederazione delle Associazioni professionali che lavorano in albergo ed annovera circa 60.000 associati di queste associazioni:

ADA Direttori d’albergo

FIC Cuochi

AIS Sommelier

AIH Governanti

ABI Barmen

AMIRA Maitre

AIRA Impiegati d’albergo

e Le Chiavi D’Oro FAIPA

Sergio Fedele presidente ATEX associazione turismo extra alberghiero.

Entrambi si sono molto attivati sui vari tavoli di lavoro. Presenterànno proposte serie e fattive, non in fase di studio. Di Maio si é consultato con i colleghi di Wu Han, per sapere e capire come stanno funzionando le cose visto che sono tutti aperti.

Mauro di Maio Presidente Nazionale de Le Chiavi D’Oro FAIPA e Vicepresidente nazionale Di Solidus

Sergio Fedele presidente ATEX associazione turismo extra alberghiero.

Giovanni Di Martino, sindaco di Praiano

Giulia Asprino, giornalista

Lorenzo Santoro, medico