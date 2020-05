Positanonews TG. Gli ospiti di stasera per l’edizione del 1° Maggio, la festa del lavoro, sono: Comandante Mario Cafiero presidente casina capitani, Direttore Antonino Coppola del direttivo Società operaia mutuo soccorso Sant’Agnello, Silvia De Angelis dalla Svezia, Stanislao Balzamo Amalfi, Massimo Mirone Piano di Sorrento, Enza Amato Consigliere Regionale Campania.

Da Amalfi, Stanislao Balsamo ci ha parlato del dramma che stanno vivendo i lavoratori a causa del Coronavirus: “La Costiera Amalfitana è ed è sempre stata considerata un’isola felice, ma probabilmente non lo è stata per i lavoratori che si trovano a lavorare per cinque o sei mesi all’anno. E’ arrivata la tragica realtà del Covid-19 e la Costiera si è riscoperta fragile, con la paura di perdere la vita e di perdere il lavoro. Noi non abbiamo numeri specifici che ci possono far fare il conto scientifico con la realtà, ma, quello che possiamo dire è che il lavoro si ridurrà almeno di tre quarti. Queste famiglie vivono senza alcun tipo di sostegno, senza disoccupazione e si tratta di persone che vivono in questo momento senza alcun tipo di salario. Molte persone non hanno più una lira e anche la nostra Costiera rischia di diventare una bomba sociale. Il rischio di esplosione, si deve capire, potrebbe arrivare anche qui. Il Governo assegnasse il bonus di 600 euro a tutti i lavoratori con contratto a tempo determinato. Altra richiesta da fare alla conferenza dei sindaci: chiedete alla Regione di intervenire in maniera seria. L’ANLS ha programmato per la fine di giugno una mobilitazione a Roma, ovviamente con tutte le precauzioni”.

Dalla Svezia, Silvia De Angelis ci ha detto: “Qui si vive una situazione più rilassata, la Svezia ha deciso di non imporre il lock down, quindi viviamo sicuramente una realtà diversa. Vari negozi, ristoranti sono rimasti aperti, ovviamente ci sono delle restrizioni, e molti ristoranti si sono attrezzati, ma le attività sono rimaste in funzione. Questa chiusura totale noi non l’abbiamo vissuta”.

Massimo Mirone da Piano di Sorrento, ci ha spiegato quella che è la loro iniziativa: “Noi siamo un gruppo di amici che chiedono di ridarci la dignità. La dignità sarebbe il lavoro. Noi siamo stati colpiti in pieno e se non ci diamo una svolta e ci rendiamo conto di dover risolvere un problema, avremo gravi conseguenze. Siamo adesso 1400, tra imprenditori, commercianti, varie categorie, tra chi lavora e chi non riesce a mangiare”.

Successivamente, l’intervento di Enza Amato, Consigliere Regionale Campania: “Sicuramente non è un momento facile, ma vi assicuro che anche assumere delle responsabilità anche più restrittive di quelle nazionali per gestire un’emergenza sanitaria che ci ha sorpresi e ci ha colpito in maniera maggiore rispetto a quelle che erano le previsioni credo sia stata la scelta migliore. Le ordinanze rappresentavano un chiudiamo per contenere il virus. Ciò ci ha permesso di entrare in una Fase 2 in una condizione migliore. E’ chiaro che non siamo fuori dall’emergenza e non lo saremo nel corso dei prossimi mesi”.

“Intanto va detto grazie anche agli amministratori locali. La realtà della Penisola Sorrentina la conosco bene e stiamo cercando di dare una mano anche ad un livello nazionale. Accanto alla gestione dell’emergenza sanitaria, il Governatore ha voluto mettere in campo delle iniziative che fossero un segnale per accompagnare alcuni settori in questo settore che hanno ricevuto. Stiamo facendo un’azione per cercare di correggere, intanto a livello nazionale, e poterla acquisire anche a livello regionale, la situazione dei bonus. Questo per cercare di dare un piccolo sostegno. Ma allo stesso tempo bisogna lavorare ad un piano per il turismo. Accanto al settore della cultura, anch’esso fortemente colpito”.

“Grazie alla collaborazione con chi opera nel settore, ho capito che bisogna fare un distinguo. All’interno NCC alcuni possono accedere ai bonus, mentre i dipendenti sono rimasti esclusi. Questi non sono stati considerati. Chi è registrato come impresa ha potuto accedere sia a livello regionale che nazionale. Il problema è per quella fetta di persone che sono dipendenti stagionali e su quello ci dobbiamo soffermare. Voglio far presente che conosciamo il problema e stiamo cercando di agire”.

“L’importante sono le norme di sicurezza, perché non siamo fuori dal contagio. Io capisco, soprattutto quando viviamo in posti così belli. Mi rendo conto che c’è tanta voglia di uscire, ma è il momento di stare particolarmente attenti. Dobbiamo agevolare il non ritorno del virus, adesso grande senso di responsabilità. Io capisco le difficoltà, ma adesso il momento della massima massima attenzione. La passeggiata da solo in montagna va bene, ma non bisogna esagerare. La stessa cosa per il bagno, se si ha la possibilità di non spostarsi, si ha il mare nelle vicinanze va bene, ma bisogna limitarsi”.

“Proprio per dare il senso della consapevolezza: il piano prevede una serie di misure che sono già operative”.

Ancora, è intervenuto il direttore Antonino Coppola del direttivo Società operaia mutuo soccorso Sant’Agnello: “Io all’orizzonte non vedo niente di buono, specialmente per noi della Penisola Sorrentina, che abbiamo anche le nostre responsabilità, perché abbiamo pensato soltanto al turismo”.

Il comandante Mario Cafiero, presidente casina capitani: “Quando si parla del mondo marittimo mi sento particolarmente investito. Noi, per quanto riguarda il mare, stiamo ricevendo molte batoste. Molte sono morali, in quanto il trapasso per partire è indecente. Ma poi il Covid ha portato al disarmo di molte navi, con molte persone che potrebbero perdere il lavoro. La marineria non è solo nave crociera che attira maggiormente l’attenzione, ma anche il trasporto del petrolio, delle merci, che non è ancora morto. C’è stato un rallentamento, ma pare abbiano ripreso a ripartire”.